El último fichaje del Barcelona puede ser un campeón de la Bundesliga

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 7 ligas seguidas!!💪🏼💪🏼 🇮🇹4 🇩🇪3 🤴🏽🤴🏽

A post shared by Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) on May 12, 2018 at 10:39am PDT