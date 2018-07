Moisés Hernández es confirmado como nuevo refuerzo del FC Dallas

El FC Dallas, equipo que pertenece a la Mayor League Soccer (MLS) ha oficializado la vuelta de Moisés Hernández, quien durante las últimas temporadas jugó en el futbol nacional siendo parte de los cremas.

Hernández, que también que fue convocado a una Selección Nacional de Estados Unidos Sub-20 y a la mayor guatemalteca, fue cedido por Dallas a Comunicaciones en el año 2012, donde salió campeón en el Torneo Apertura 2012. Posteriormente, en 2013, pasó al Deportivo Saprissa de Costa Rica.

FC Dallas signs defender @MoHernandez92; former @FCDallasYouth Academy star has over 130 first division appearances since 2012.

More: https://t.co/jPYA1PHI7h pic.twitter.com/VZ4L3hWM2S

— FC Dallas (@FCDallas) July 31, 2018