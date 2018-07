Hamilton se queda con el GP de Hungría y aumenta su ventaja sobre Vettel

El británico Lewis Hamilton (Mercedes), que salió desde la 'pole position', ganó la carrera del Gran Premio de Hungría, este domingo en el circuito de Hungaroring, y elevó a 24 puntos su ventaja sobre el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) en la general del Mundial.

Vettel y su compañero de equipo finlandés Kimi Raikkonen fueron segundo y tercero en esta duodécima cita de la temporada, la última antes del tradicional parón de mitad de curso.

BREAKING: Hamilton scorches to a SIXTH victory in Hungary! 💪 Vettel and Raikkonen complete the podium for Ferrari #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/Er78St7WpL

— Formula 1 (@F1) July 29, 2018