Épico triunfo de Vettel en Gran Bretaña y sigue siendo líder de la temporada

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) triunfó por delante del británico Lewis Hamilton (Mercedes), su principal rival en el Mundial de Fórmula 1, en un Gran Premio de Gran Bretaña con vaivenes disputado este domingo.

El finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), quien chocó con Hamilton en la primera vuelta, relegándolo momentáneamente a la 17ª posición, completó el podio.

The moment Sebastian Vettel sealed his 51st career win, equalling the tally of the great Alain Prost #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/itUJwrKbyd

— Formula 1 (@F1) July 8, 2018