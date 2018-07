Hamilton se lleva el triunfo en Alemania y nuevamente es líder de la Fórmula Uno

Ganador inesperado este domingo del Gran Premio de Alemania, ayudado por la lluvia en el tramo final, Lewis Hamilton, 14º en la salida, recuperó el liderato del Mundial en detrimento de un Sebastian Vettel que tuvo que abandonar cuando comandaba la carrera.

Es la primera ocasión en que el piloto de Mercedes nacido en Stevenage logra la victoria después de haber salido por debajo del sexto puesto.

Boy did it rain hard after Sunday's race – not that it bothered @LewisHamilton 😀 ☔️ #GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/s004SHZWsQ

— Formula 1 (@F1) July 22, 2018