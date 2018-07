La sensual Jimena Sánchez lanza su propia app y así responden sus fans

La reconocida presentadora de deportes, Jimena Sánchez, que es muy seguida por su sexy figura y que siempre ha sido muy activa en las redes sociales, dio a conocer una noticia que seguramente será del agrado de sus seguidores.

Sánchez ha sacado su propia app, donde sus fans podrán ver contenido exclusivo de la bella periodista mexicana, quien es seguidora de equipos como Chivas de Guadalajara en la liga mexicana; Oakland Raiders de la NFL; Los Angeles Lakers en la NBA y New York Yankees, de las Grandes Ligas.

Un sueño hecho realidad

“La verdad es un sueño hecho realidad. Desde que inició lo de Bobo Sports tenía muchísimas ganas de hacer una aplicación, que tenga que ver más conmigo y que no sea lo mismo de Twitter, Instagram o Facebook”, mencionó.

"Creo que el 70 por ciento de las personas que navegan en Internet lo hacen desde un celular, ya casi nadie lo hace a través de una computadora. He visto que los fanáticos o las personas que me siguen me tienen en sus celulares con fotos y qué mejor manera de tenerme que con una aplicación, donde puedan viajar conmigo, podemos platicar, vean lo que pienso de algún partido que hay (…) en aplicación se puede meter todo en uno", indicó.

Ya disponible

Según se dio a conocer, esta aplicación ya está disponible en App Store (apple) y Play Store (Android). En un inicio hay contenido que será gratuito, así también como otro que es premium y sí tiene un costo.

Uno los principales objetivos de Jimena Sánchez es hacer más grande el target que la sigue y que tenga fans tanto hombres como mujeres.

"Yo quiero crecer el target. Sabemos que el 90 por ciento que me siguen son hombres y pues la verdad a mí me gustaría también que las mujeres me siguieran", recalcó.

Foto: Instagram

Reacción de sus fans

Sánchez realizó el "Live" de la presentación de la mencionada app que apareció en su cuenta de Facebook. De inmediato hubo varios comentarios por parte de sus seguidores: