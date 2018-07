Hay Tite para rato, renueva como seleccionador de Brasil y su contrato sorprende

A pesar de que Brasil no figuró en el Mundial de Rusia, la Confederación Brasileña de Futbol decidió renovar a Tite como seleccionador y su contrato se convirtió en histórico.

"La CBF está invirtiendo en un proyecto de largo plazo plazo para garantizar a la Comisión Técnica seis años y medio al frente de la Seleçao. Creemos que la planificación cuidadosa y la ejecución con criterio llevarán al fútbol brasileño a los resultados que esperamos", dijo el director ejecutivo de Gestión de la CBF, Rogério Caboclo.

Así, el contrato del brasileño fue renovado hasta después del Mundial de Catar 2022, convirtiéndose en el primer entrenador de Brasil que continúa en el cargo después de una eliminación en la Copa del Mundo desde Claudio Coutinho, en 1978 (40 años).

"Entiendo que la CBF nos dio las condiciones para construir un ambiente de unión y profesionalismo extremo y así continuaremos. Es un gran desafío y estamos felices en enfrentarlo, ya enfocados en los próximos juegos y competencias", manifestó Tite en declaraciones al portal de la CBF.

Tite segue no comando da #SeleçãoBrasileira!

O técnico e o coordenador de Seleções Edu Gaspar renovaram até o final da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Saiba mais >> https://t.co/vKSDXI0uSe#SeleçãoBrasileira #GigantesPorNatureza

Foto: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/79qCLcS8rY

