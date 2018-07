Neymar se hace un nuevo tatuaje con el que pretende olvidar el Mundial

Después de generar mucha polémica tras la temprana eliminación de Brasil en el pasado Mundial Rusia 2018, a manos de Bélgica, Neymar Jr. ha aparecido nuevamente.

El crack brasileño, que no tuvo una buena actuación durante Rusia 2018, luce un nuevo tatuaje en su cuerpo, el cual fue hecho por su tatuador de confianza y quien llegó a San Pablo para plasmarle un nuevo arte en su piel.

Con la leyenda en el pecho “gigante por naturaleza”, Neymar compareció ante los principales medios de comunicación y aseguró que seguirá una temporada más en el Paris Saint-Germain, con lo que le puso fin a una serie de especulaciones que lo ubicaban en el Real Madrid la próxima temporada.

Rompe el silencio

Además de confirmar su estadía en el PSG, “Ney” también se tomó el tiempo para hablar sobre lo sucedido en la Copa del Mundo y del el tema de sus simulaciones.

“Las he visto (burlas), me las tomé con humor. Incluso en mi Instagram publiqué una broma con unos niños sobre eso. Mi futbol es de dribbling, de encarar a los adversarios. No puedo decirles a mis rivales con permiso, mi amor, quiero hacer un gol. Tengo que intentar regatearlo y ellos no me van a dejar pasar, me van a hacer falta” explicó Neymar.

También dejó claro que no lo hace de forma adrede y que tampoco le gusta ser víctima de las faltas: “Muchas veces soy más rápido que otros jugadores y me terminan haciendo faltas. Los árbitros están para ver eso. ¿Creen que me gusta recibir faltas? No, porque duelen, lastiman. Después de los partidos me pongo hielo durante 4 o 5 horas”, indicó.