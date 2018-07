Con esta carta, Rafa Márquez pone fin a su carrera como futbolista

Uno de los jugadores más importantes en la historia del balompié mexicano ha puesto fin a su carrera como futbolista, después de ser parte del Tri en el Mundial Rusia 2018, donde jugó algunos encuentros.

Rafael Márquez, de 39 años, oficialmente ha colgado los botines. Fueron más 20 años de ser parte de este deporte, el cual le trajo muchas satisfacciones.

Foto: AFP

Trotamundos

Márquez, que jugó en equipos como el Mónaco francés, FC Barcelona, New York Red Bulls, entre otros; publicó en sus redes sociales una emotiva carta con la que se despidió del futbol.

“Han sido veintidós años de carrera en los cuales me siento muy satisfecho de haber hecho muchos sacrificios, esfuerzos, errores, aciertos, y como resultado de ellos provocaron tristezas, en ocasiones decepciones, pero en su gran mayoría, muchas alegrías”, redactó al inicio.

También puedes leer: Oribe Peralta tuvo una erección en la presentación del uniforme del América

“No me arrepiento de nada, ya que los aciertos y más los errores, me enseñaron a ser mejor día con día, a no tener miedo a equivocarme, y tener como costumbre siempre dar el máximo”, continuó.

Finalmente, Márquez le agradeció a la afición que siempre estuvo pendiente de él: “Agradezco a todos los aficionados que me han demostrado su cariño durante todos estos años; son y seguirán siendo mi motivación para continuar dando mi máximo esfuerzo, haga lo que haga y esté en donde esté”.

AFP

Mundialista

El jugador en mención fue parte de la selección mexicana en cinco Copas del Mundo:

Corea y Japón 2002

Alemania 2006

Sudáfrica 2010

Brasil 2014

Rusia 2018

*Con información de Publimetro Internacional