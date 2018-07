Sagan se queda con la etapa 13 y está cerca de consagrarse

El eslovaco Peter Sagan (Bora) dio un paso casi definitivo para adjudicarse su sexto título de la clasificación por puntos del Tour de Francia, con lo que igualaría el récord del alemán Erick Zabel, al imponerse este viernes al sprint en la decimotercera etapa, entre Bourg d'Oissans y Valence, sobre 169,5 km.

El eslovaco se hizo con su tercer triunfo de etapa, y lleva once desde su debut en el Tour en 2012.

📺 Return to Earth after the Alps, and @petosagan is still the king of the sprint. Watch the summary of Stage 13 #TDF2018 ⬇️ pic.twitter.com/q1mUuOxFkn

— Le Tour de France (@LeTour) July 20, 2018