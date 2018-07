Peter Sagan aprovecha el tropiezo de Gaviria y es el líder del Tour

Favorecido por una caída múltiple que afectó a Fernando Gaviria, el campeón del mundo eslovaco Peter Sagan (Bora) se impuso en la segunda etapa del Tour de Francia, este domingo en La Roche-sur-Yon (oeste), y se vistió con el maillot amarillo de líder de la clasificación general que estaba en manos del colombiano.

Sagan fue el más fuerte en un esprint entre un reducido grupo de corredores, después de una caída colectiva en los últimos kilómetros en la que se vio implicado Gaviria, el ganador de la primera etapa.

