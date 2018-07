Aficionados podrán votar por la camiseta de la Selección Nacional

La espera ha terminado. Después de más de un año sin tener participación, el equipo de todos los guatemaltecos ha regresado, tras quedar sin efecto la suspensión que tenía por parte de FIFA. Con ello se vienen una serie acontecimientos para el combinado patrio.

Hace unas semanas se confirmó que la marca inglesa UMBRO seguirá siendo el patrocinador y encargado de confeccionar el uniforme a todas los combinados nacionales. Se ha firmado un nuevo contrato y ahora existe el morbo por saber cómo será la nueva indumentaria de la Bicolor.

Aficionados pueden votar

Este martes la Federación Nacional de Futbol (Fedefut) realizó una publicación en sus redes sociales, donde insta a los aficionados guatemaltecos a que participen en una encuesta sobre cómo debería de ser el próximo uniforme de la Selección Nacional.

“Sabemos que tú eres el jugador No. 12. Por eso realizamos esta encuesta para ti. El incondicional que siempre está para apoyar a Guate.

Queremos que formes parte de esta nueva etapa y que juntos hagamos la camisola que representará a nuestras selecciones”, dice la publicación.

LA AZUL Y BLANCO DE TODOS.

!Sabemos que tu eres el jugador No.12! por eso realizamos esta encuesta, que puedes llenar ingresando aquí:

👉https://t.co/1hLRQWlDPj#UnidosPorGuate #VamosGuate pic.twitter.com/CKuLnXY6pe — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) July 17, 2018

Según conoció Publinews, este sondeo estará abierto entre tres y cuatro días. Solo se debe ingresar al link que está incluido en el tuit y contestar cada una de las preguntas.

Amistosos

En los últimos días se ha filtrado la información en las redes sociales sobre un posible partido amistoso entre Guatemala y El Salvador, que se jugaría el 15 de agosto en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

De momento todavía no es oficial y el gran inconveniente es que ese día no hay Fecha FIFA, por lo tanto los equipos no están obligados a prestar a sus jugadores