Djokovic fulmina a Anderson y es el rey de Wimbledon

El tenista serbio Novak Djokovic venció este domingo al sudafricano Kevin Anderson por 6-2, 6-2 y 7-6 (7/3) y conquistó su cuarto título en Wimbledon, primero del Grand Slam en dos años.

El serbio remató con un ace un partido en el que su rival apenas plantó cara en las dos primeras mangas, pero que en la tercera desperdició cinco bolas de set que le hubieran permitido alargar la final.

Well worth the wait.@DjokerNole is a Grand Slam champion once again after beating Kevin Anderson 6-2, 6-2, 7-6(3) in the Wimbledon final 🏆#TakeOnHistory pic.twitter.com/3H6cWWiVoh

— Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2018