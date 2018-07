Colombiano Fernando Gaviria gana la primera etapa del Tour de Francia 2018

El colombiano Fernando Gaviria (Quick-Step) se adjudicó la primera etapa y se enfundó el maillot amarillo del Tour de Francia, este sábado, en Fontenay-le-Comte, donde Chris Froome y Nairo Quintana perdieron tiempo.

💪 @FndoGaviria is the first Colombian rider to win a bunch sprint on Le Tour! 👏🇨🇴

💪 @FndoGaviria est le premier colombien à remporter un sprint massif sur le Tour ! 👏🇨🇴#TDF2018 pic.twitter.com/Pf5Z61rM0j

— Le Tour de France (@LeTour) July 7, 2018