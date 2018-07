FIFA denuncia a Maradona por criticar un "robo" a Colombia

En un programa de televisión venezolano, Maradona consideró que los colombianos habían sido víctimas de un "robo monumental" por parte del árbitro estadounidense Mark Geiger, quien pitó un discutido penal de Carlos Sánchez sobre Harry Kane ( 57a).

La respuesta no tardó en producirse por parte del ente futbolístico. "La FIFA lamenta leer estas declaraciones de un jugador que escribió la historia de nuestro deporte", contestó el organismo internacional.

"Los comentarios e insinuaciones adicionales son totalmente infundados e inapropiados", consideró la FIFA, que "condena enérgicamente la crítica al desempeño de los árbitros, que valora como positivo".

Además de Maradona, el capitán de Colombia, Radamel Falcao, también cuestionó el "sesgo" del árbitro.

Inglaterra se avanzó con el gol de Kane (57) y, aunque Yerry Mina igualó en los descuentos (90 + 3), los ingleses terminaron ganando en penales.

"Que pongan un árbitro americano me pareció particular, en esta instancia, que ha sido suspendido… Me deja muchas dudas y que solo hablara inglés… no sé… cierta parcialidad había seguro", había señalado Falcao, visiblemente enfadado en la zona mixta posterior al partido.