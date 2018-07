Rusia 2018: El Mundial de las sorpresas y donde los favoritos han decepcionado

El Mundial de Rusia quedará marcado en la historia del futbol como uno de los que más sorpresas dejó. En la actualidad se disputan los octavos de final y ya han quedado eliminadas varias de las selecciones que en la previa eran favoritas para llevarse el título.

Equipos como Alemania, Argentina Portugal y España, ya han tenido que hacer maletas y despedirse de la justa mundialista de forma tempranera.

Foto: AFP

El diós de la campeona del mundo

Mucho revuelo la eliminación de Alemania en la fase de grupos tras caer 0-2 ante Corea del Sur; mientras que el adiós del combinado gaucho era algo predecible por todo lo que vivió la Albiceleste antes de alcanzar su clasificación hacia Rusia 2018.

Foto: AFP

¿Si no es Cristiano quién?

Lo de Portugal no sorprende, pues si bien es cierto que tuvo un par de partidos aceptables, nuevamente quedó evidenciado que cuando Cristiano Ronaldo no anda bien, el cuadro luso no camina y eso sucedió en el partido ante Uruguay.

Tras conquistar la Euro 2016, el cuadro luso nuevamente se queda en la orilla en una Copa del Mundo. Es incierto el futuro de Cristiano en su selección y de momento no se ha manifestado sobre si continuará o no.

Foto: AFP

Atípica

Definitivamente, la Copa del Mundo ha sido atípica y ha estado llena de resultados sorpresivos desde su inicio. Lo que demuestra que en la actualidad ya no hay “equipos fuertes y débiles”.

Sin la presencia de las selecciones anteriormente mencionadas, equipos como Francia o Uruguay, Brasil y Bélgica o Inglaterra, lucen como las favoritas, sin embargo, el ganador no necesariamente sería una de esas escuadras, aunque la experiencia y el peso de los futbolistas pesan en estas instancias.

A partir de los cuartos de final (6 de julio) ya se puede tener una idea más concreta de las selecciones que tengan más posibilidades de seguir avanzando.