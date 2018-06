Igual que los Simpson, Mhoni Vidente se equivoca con su profecía del Mundial

Primero se equivocó el gato Aquiles, luego Los Simpson, y por último la famosa adivina Mhoni Vidente, aunque dejó una sorpresa en el aire.

Aquiles se equivocó en el partido entre Nigeria y Argentina, pues se inclinó por una victoria de los africanos, algo que no sucedió. Mientras que en uno de sus episodios, Los Simpson predijeron que la final sería entre Portugal y México, algo que no sucederá después de la eliminación de los lusos, aunque no especificaron a qué edición de la Copa del Mundo se referían.

¡Al gato Aquiles los argentinos no lo quieren ni ver!

Es el gato que busca destronar al pulpo Paul en las predicciones del Mundial de Rusia.

Hasta ahora no falló en ningún resultado… pero acaba de predecir que Argentina no pasa a octavos.

¡Eligió a Nigeria! pic.twitter.com/fraA3QxElw — TN – Todo Noticias (@todonoticias) June 26, 2018

Y esta vez fue el turno de la vidente mexicana, pues con la eliminación de Portugal, no solo terminaron rotos millones de corazones, también quedó en evidencia la equivocación de Mhoni.

Y es que en una conversación con Javier Alatorre, reconocido periodista que conduce varios noticieros en la radio, entre ellos, “Azteca Noticias en México”, Mhoni Vidente sentenció que “Cristiano va a ganar el Mundial, él solo, que le den la copa”, expresó entre risas, una predicción que quedó para el olvido este sábado.

Aunque en los primeros días del Mundial Mhoni dijo que el título se lo llevaría Brasil o Colombia, parece que después cambió de opinión y se inclinó por Cristiano Ronaldo, algo que que no sucederá, pues Portugal quedó eliminada este sábado tras una derrota por 2-1 ante Uruguay.

En esa misma conversación con Alatorre, Mhoni se adelantó nuevamente a decir que Cristiano será papá por quinta ocasión, pues Georgina Rodríguez está embarazada.

Así que, como no acertó a que CR7 ganaría el Mundial, habrá que esperar para saber si se cumplirá su otra predicción sobre Cristiano, y Georgina dé la sorpresa.

Busca nuestro especial del Mundial Rusia 2018 en www.publinews.gt y ¡Vive al máximo esta fiesta del futbol con lo más importante de las noticias!