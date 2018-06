VIDEO. Aficionados mexicanos festejaron triunfo de "el Tri" en Embajada de Corea del Sur

Gritos, banderas, cánticos y hasta tequila fueron los acompañantes de los aficionados mexicanos tanto en Rusia como en varias ciudades de México, luego de la clasificación de "el Tri" a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Sin embargo, el pase a la siguiente ronda no fue miel sobre hojuelas. Por el contrario, fue una jornada llena de sufrimiento pues los aztecas cayeron 0 a 3 frente a Suecia, pero además dependían del resultado entre alemanes y surcoreanos. Estos últimos se llenaron de gloria en una victoria histórica (2-0) ante teutones y con ello se selló el pase de los mexicanos.

La afición mexicana, que ya había tenido como aliciente las victorias de su equipo en sus primeros dos partidos, frente a Alemania y Corea del Sur, tuvo un éxtasis sin precedentes en su festejo de hoy.

Los mexicanos acudieron a "agradecer" al máximo representante de Corea del Sur en su país por el triunfo ante Alemania, el cual daría el pase a México.

No festejaron en el Ángel de la Independencia sino en la embajada de Corea del Sur en México. En ese lugar, el ministro de la Embajada de Corea, Byoung Jin Han, salió a dar un mensaje a los aficionados que le fueron a agradecer por el triunfo de hoy.

Con cánticos como "Corea, hermano, ya eres mexicano", la afición azteca demostró su afecto a los asiáticos.

Pero eso no fue todo, ya que incluso fue llevado en hombros.

Además, se puso la camisola de "el Tri".

Y hasta bebió tequila…

Y el embajador Kim Sang-Il también fue cargado por la afición local.

También bebió tequila…

This is the best you'll see today 🇲🇽 🙌🏼

Hundreds of Mexican fans marched to the Korean embassy in Mexico City to thank the Korean Ambassador, danced with him and forced him to drink tequila straight from the bottle after South Korea beat Germany 😂

pic.twitter.com/b5mOZzJ3F3

— FlFA World Cup (@WorIdCupFC) June 27, 2018