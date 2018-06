AUDIO. Maradona desmiente rumores sobre su salud

Luego de las lamentables imágenes que circularon en todo el mundo en las que se pudo observar al exastro argentino Diego Armando Maradona fuera de control, también se viralizó un audio en el que se "confirmaba" su muerte.

La leyenda del futbol argentino fue protagonista de varias postales penosas en uno de los palcos del Saint Petersburg, especialmente cuando la albiceleste anotó el segundo gol (2-1) ante Nigeria y que a la postre le daría la clasificación a los octavos de final de Rusia 2018.

Pero después de tanta "eufórica" celebración por parte del exastro gaucho, que incluyó una señal obscena con el dedo medio, de inmediato circularon varios audio, protagonizados supuestamente por periodistas deportivos argentinos y gente de la AFA, en el que se "confirmaba" la muerte de Maradona.

Sin embargo, en otra supuesta nota de voz se indica que "se lo llevan, a otra clínica".

¿Hola, Mati? ¿Te enteraste, no? No aguantó, dió lo que pudo", dice una de las voces supuestamente confirmando que incluso se le trató a Diego con una inyección de adrenalina, pero no funcionó.

Pero horas después, surgió otro audio en el que Maradona desmentiría con un audio, con su propia voz, los rumores sobre su estado de salud. Diego le habría hablado a su pareja, Rocío Oliva, pidiéndole que transmita y difunda que lo de la información de su supuesta muerte no es cierta.

Hola, mi amor. Acabamos de aterrizar en Moscú. Ni cardiorespiratorio, ni inyección, ni nada… al contrario. Me fui a hablar un rato con una gente que está ahí…", indicaría Maradona a Oliva. "No sé de dónde sacaron que yo estaba con cosos de cardio, que me tuvieron que dar una inyección de adrenalina, me parece todo muy loco, muy estúpido…", finaliza, el "diez".