David Faitelson dice que “Lo de Messi es sospechoso”, y remece las redes

El comentarista deportivo David Faitelson puso a Messi en una situación incómoda ante sus seguidores, luego de sus declaraciones sobre el desempeño de “la Pulga” ante Croacia.

Y es que el resultado entre Argentina y Croacia de nuevo puso los focos de atención sobre la estrella del Barcelona, que recibió innumerables críticas después de la goleada por 3-0 que recibió de su rival, en la segunda jornada por el grupo D.

A estas críticas se unió el mexicano David Faitelson, odiado por muchos. “Lo de Messi parece hasta ‘sospechoso’… Corrió menos que los porteros Kasper Schemeichel y Hugo Lloris. Recorrió la menor distancia para un jugador de campo en el torneo”, escribió el comentarista.

Su publicación se hizo viral en pocos minutos, algunos usuarios le daban la razón, mientras que otros lo defendían, y algunos más volvieron a recordarle al periodista, el golpe que le propinó Cuauhtémoc Blanco, hace ya varios años.

“Messi no es un gran jugador. Lo han enaltecido… hoy sacando su verdadera personalidad y calidad futbolística”, “La persona que diga que Messi no es un gran jugador, no tiene idea de qué se trata este deporte”.