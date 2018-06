Las redes arden con el penalti de Cristiano Ronaldo en su debut en el Mundial

El gol que anotó Cristiano Ronaldo cayó como una bomba en las redes sociales, polémico o no, el crack del Real Madrid ya cuenta con su primer tanto en el Mundial de Rusia.

La anotación del delantero portugués generó gran controversia, algunos a favor y otros en contra.

“España sufriendo los ‘penalitos’ de Cristiano Ronaldo en sus propias carnes. A ver si así los forofos radicales madridistas saben lo que es la liga día tras día”, “Cristiano Ronaldo y los penaltis… Una historia de amor mejor que crepúsculo”.

Jajajajajajaja, España sufriendo los "penaltitos" de Cristiano Ronaldo en sus propias carnes. A ver si así los forofos radicales madridistas saben lo que es la liga dia tras dia. #vamosespaña #nacho #EspañaPortugal — Españistán (@Espanyitan) June 15, 2018

“Ni tus compañeros te pueden marcar Cristiano”, “Qué me importa si no fue penal, me canso de amarte todos los días Cristiano Ronaldo”, “Que a Cristiano Ronaldo le pitan muchos penaltis. Será de pronto porque ataca, encara, dribla. Si no vas, no te pitan”, son algunos comentarios en Twitter.

Ni tus compañeros te pueden marcar @Cristiano — REALMADRID (@GasparCerdeira) June 15, 2018

Y es que la alegría para los hinchas de CR7 no es para menos, pues con tan solo tres minutos dentro del terreno de juego, el portugués ha dado muestras claras de sus intenciones de llevar alto a Portugal.

Además, según MisterChip, “el gol de Cristiano Ronaldo es el más tempranero que concede España en toda la historia de la Copa del Mundo. Supera el gol del hondureño Zelaya del año 1982 (a los 7 minutos y 25 segundos”, señala el comentarista deportivo.

#OJOALDATO – El gol de Cristiano Ronaldo #POR (a los 3 minutos y 30 segundos) es el más tempranero que concede España #ESP en TODA la historia de la Copa del Mundo. Supera el gol del hondureño Zelaya del año 1982 (a los 7 minutos y 25 segundos). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 15, 2018

