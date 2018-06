JJ Paredes da su versión de los hechos en los que lo vinculan

El futbolista Juan José Paredes, portero de Guastatoya, campeón del Torneo Clausura 2018 del futbol nacional, realizó una transmisión en vivo a través de Facebook para hablar sobre el tema de su supuesta vinculación con un grupo narcotraficante.

Les cuento que lo estoy haciendo por este medio (Facebook) porque se han malinterpretado las cosas. En lugar de informar se desinformó a mucha gente", dijo el arquero.

Además, hizo hincapié en que tras lo acontecido con las autoridades, se le ha "satanizado".

De verdad que me sorprendió mucho cómo se dieron las cosas, me satanizaron y no quiero hacerme la víctima", dijo. "El jueves por la noche estuve en la aldea El Naranjo, La Libertad, Petén. Fue en un cumpleaños de un amigo mío y de mi familia", añadió.

El portero nacional continuó con su relato, explicando su versión de las cosas.

Por allí de las 10pm pasa un inconveniente con mi familia. Tenía mal a mi hija y salgo a esa hora del cumpleaños porque quería verla y a eso de las 11:30pm me topo con un retén muy fuerte. No sé en qué km habrá sido porque no conozco", dijo el portero de Guastatoya.

Tras ser detenido por el retén policial, indica que le pidieron identificarse.

Se me indica que me detenga y accedí. Me pidieron los papeles de carro en el que me transportaba y se los di. Después me dijeron que me debía de esperar un momento por mi seguridad y que ellos (la policía) debía verificar si yo (Paredes) no tenía que ver con los problemas que se están suscitando a 6kms más adelante" explicó.

El retén fue en ruta y en ningún momento estaba en alguna finca, como lo dijeron varios medios de comunicación", aseguró.

Paredes dijo que en ningún momento se le involucró en tal situación y que él, de forma voluntaria, accedió a quedarse más tiempo de lo debido para que los oficiales presentes y el Ministerio Público (MP) corroboraran que no estaba involucrado en tal tema.

En ningún momento me capturaron o involucraron en eso".

Daño en su carrera

Paredes dijo que el daño ya está hecho por las publicaciones que se hicieron en su momento.

Mi mamá padeciendo de salud (diabetes) y puede afectarle". "No estuve en ninguna finca privada; no estuve en ningún lugar de los hechos como habían comentado y me pararon en un reten" manifestó.