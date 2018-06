VIDEO. Paredes habla de su vinculación con narcoavioneta, pero deja muchas dudas

El guardameta de Guastatoya, Juan José Paredes, rompió el silencio sobre su vinculación con una avioneta, y ofreció algunas palabras, pero sus declaraciones dejan muchas dudas.

“Estoy sorprendido pero estoy dando la cata, no estoy esposado ni consignado, tampoco estuve detenido”, fueron de Paredes, a la prensa local en su llegada a Petén, luego de que la Policía Nacional Civil informó sobre su vinculación con una narcoavioneta que fue encontrada.

De acuerdo a las primeras informaciones de la PNC, habría capturado a “JJ” Paredes por posibles vínculos a un grupo de narcotráfico, Pablo Castillo, vocero de la PNC indicó que se trató de un operativo antinarcótico que se desarrolló en la Libertad, Petén, en una finca en el caserío Santa Amelia.

Ampliación#PNCProtegerYServir En operativo antinarcótico se localiza avioneta, vehículos, armas de fuego y dos capturados en una pista clandestina situada en el municipio del Naranjo, Petén. pic.twitter.com/POpAyko6ni — PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 9, 2018

Entre los nombres de los detenidos se encontraba el de Juan José Paredes Guzmán, y entre los objetos incautados se encuentra un vehículo tipo picop de color dorado, propiedad de “JJ” Paredes, lo que desató la polémica.

Sin embargo, horas después, el guardameta de Guastatoya emitió algunas declaraciones, que dejaron más dudas que preguntas sin resolver.

“Se me ha estado involucrando, se me está acusando y la prensa publicó que yo estaba detenido y eso no ocurrió en ningún momento, no estoy esposado. Esto no tiene nada que ver con mi carrera, no tengo necesidad de otras cosas que no sea el futbo”, dijo.

Pero lo que más dejó en duda a los periodistas, fue que dio a entender que esto podría ser una cuestión política.

“Espero que esto no sea nada que tenga que ver con la política, porque otras personas pueden mal interpretar el recibimiento que se me dio en mi pueblo San Francisco hace algunos días, cuando más de 400 personas me recibieron. Espero que esto no tenga nada que ver con este tema, yo ya viví esta experiencia, pero por órdenes de mis abogados, no puedo hablar más, daré una conferencia de prensa mañana (este sábado)”, dijo.

El futbolista dejó claro que no participará en temas políticos por el próximo año, pues firmó un contrato con Guastatoya por un año más, y que el equipo lo está apoyando en el tema legal.