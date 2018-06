Cómo y por qué se eligió a Zabivaka, la mascota de Rusia

El partido entre las selecciones de Rusia y Arabia Saudita dará el“banderazo” de salida del Mundial Rusia 2018. Ahí estará presente Zabivaka, la mascota de la Copa del Mundo.

Zabivaka es un lobo creado por la joven rusa Ekaterina Bocharova. La FIFA lo eligió como mascota de Rusia 2018 en un concurso realizado en 2016. Tuvo un millón de votos a su favor, con lo que resultó vencedora sobre miles de otros diseños que pretendían ser la principal imagen de la máxima cita del balompié.

Foto: AFP

Este dibujo hecho por la estudiante europea ganó con el 53% de los votos, superando así a un tigre siberiano (27%) y a un gato (20%).

Su vestimenta

Vistiendo la indumentaria de la selección rusa, el nombre Zabivaka significa “pequeño goleador”. Según las características compartidas por FIFA, se destaca por ser encantador, seguro de sí mismo y siempre había soñado con ser una estrella de futbol.

“Su rol irá mucho más allá de su popularidad entre los espectadores. Nuestra mascota debe inspirar a los aficionados, provocando que cada vez más personas se relacionen con el futbol e invitándolos a los estadios para que puedan crear recuerdos memorables”, fueron las declaraciones de Vtaly Mutko, presidente del Comité Organizador Local.

Foto: AFP

Para Ekaterina, creadora de esta mascota, su perro fue la gran inspiración: “Cuando supe del concurso, comprendí que se me prestaba una oportunidad excelente de hacer algo, no solo para mí misma sino también para el público. Me encantan los perros y tengo un terrier airedale llamado Tyson”, dijo.