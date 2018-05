La divertida respuesta de Dua Lipa a los rumores de un romance con jugador del Madrid

La cantante Dua Lipa no tardó en reaccionar ante los rumores de un romance con un jugador del Real Madrid. Su respuesta fue graciosa y en pocos minutos se volvió viral.

“Asensio intimó con Dua Lipa en Kiev”, “Marco Asensio y dua Lipa: ¿Pasaron juntos la noche de la Champions?”, fueron algunos de los titulares de medios internacionales, horas después de la final de la Champions League en Kiev, Ucrania.

A post shared by GALA TV (@gala.tv) on May 29, 2018 at 10:09am PDT

Y es que según “CNN Turquía”, aseguró en su página web que el futbolista y la cantante británica intimaron en la final que el Real Madrid le ganó (3-1) al Liverpool.

Cabe recordar que Dua Lipa, de 22 años, fue elegida para inaugurar con sus canciones, la final del torneo de clubes más importante de Europa.

A post shared by DUA LIPA (@dualipa) on May 27, 2018 at 1:45pm PDT

“Ni siquiera he conocido a Marco Asensio y es muy poco probable que lo haga ya que mi manager de Liverpool nunca me lo perdonaría”, escribió la cantante pop, lo que provocó gracia entre sus seguidores, pues el club inglés despertó del sueño de ganar su sexta Champions.

I haven’t even met Marco Asensio and it is highly unlikely I ever will as my Liverpool supporting manager would never forgive me https://t.co/eajwTsm6pe

— DUA LIPA (@DUALIPA) May 29, 2018