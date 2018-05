Municipal felicita a Medford y la afición responde con mensajes irónicos

El club escarlata quiso darle un detalle al entrenador costarricense Hernán Medford y publicó en sus redes sociales una felicitación, misma que provocó malestar en la mayoría de aficionados.

“Felicidades a nuestro Director Técnico Hernán Medford, hoy en su cumpleaños”, escribió Municipal en sus redes sociales, publicación que rápidamente fue comentada por decenas de seguidores rojos, la mayoría mostró su malestar contra el estratega.

“Hoy en tu día, te deseo que regreses a tu país y que ya nunca regreses”, “Bueno feliz cumple… y le recuerdo armó el equipo a su manera, no hay excusas para no ganar la 31, y si no, desaparezca de Municipal”, “Quédate en Costa Rica por favor, ya no regreses. Son los más sinceros deseos de la mayoría de la afición roja”, “Te regalo un boleto sin regreso para que te vayas de Municipal”, fueron algunos comentarios en la publicación.

Y es que la afición no ha podido perdonar al cuerpo técnico y jugadores, el no haberse clasificado a la liguilla por el título, al haber sido eliminados en la fase de clasificación.



Cabe recordar que los rojos hicieron uno de los peores torneos en su historia, terminaron novenos al final de la fase de clasificación, con 28 puntos, producto de 8 victorias, y 4 empates, perdieron en 10 ocasiones.