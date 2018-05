Municipal oficializa a su primer extranjero para la siguiente temporada

Siguiendo con el rediseño de su plantilla para la siguiente temporada, Municipal confirmó este lunes la contratación de su primer extranjero.

Jonathan Hansen, nacido el 10 de septiembre de 1988, en Sunchales, provincia de Santa Fe, Argentina, se convierte en el nuevo delantero escarlata. Su anterior equipo fue el Club Sport Herediano, donde fue dirigido por Hernán Medford.

Hansen tuvo en breve paso por el fútbol nacional en la temporada 2013-2014, donde fue parte del Deportivo Suchitepéquez.

— CSD Municipal (@Rojos_Municipal) May 22, 2018

Además, el delantero gaucho indicó que trabajó con el actual timonel escarlata hace un par de años.

Con Hernan (Medford) estuve en el 2016 todo el año y ahí fuimos campeones. Después me fui a México. Sabemos que Municipal es un equipo muy grande. El objetivo es devolverlo a los primeros lugares, estar peleando y devolverle el campeonato", indicó.

El contrato de Hansen es por un año con el club rojo.

Fue campeón en Costa Rica con Herediano en 2015 y 2016. Vendría a Guatemala en los primeros días de junio, luego de arreglar unos temas personales en Costa Rica.

Ha militado en equipos como Quilmes, El Porvenir y Acassuso de Argentina; Imbabura y Deportivo Quito de Ecuador; y Real España de Honduras.

Soy delantero. Me gusta moverme por todo el centro del ataque. Tengo sacrificio. No me gusta estar estático, sino que tener movilidad".