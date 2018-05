Con una singular imagen, Andrés Iniesta confirma que va a su “nuevo hogar”

El legendario centrocampista del Barcelona, Andrés Iniesta, decidió no mantener más el suspenso, y este miércoles anunció en que país jugará la próxima temporada.

El excapitán azulgrana deberá comenzar de nuevo, después de que decidió poner fin a su historia con el Barça, equipo con el que jugó más de 10 años.

Y será Japón el país en el que Iniesta emprenderá su nueva aventura, y aunque no ha desvelado en cuál club militará, según la prensa internacional, todo apunta a que será en el Vissel Kobe.

“Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo”, escribió Iniesta en sus redes sociales, acompañando su frase con una foto dentro de un avión con quien lo llevará a su nuevo club.

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani…🇯🇵⚽ ✈️ 🌍

— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) May 23, 2018