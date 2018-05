El futbolista de Liga Nacional que convirtió sus recuerdos en un espectacular museo

El volante argentino Pablo Mingorance, que en Guatemala ha jugado en Guastatoya (Apertura 2016), Municipal (Clausura 2017) y Siquinalá, tiene dentro de su casa, en Argentina, un espacio único, invaluable y sumamente.

Se trata de una habitación que fue redemodelada y desde hace unos años lleva el nombre de “Museo del Botín”, donde el futbolista gaucho tiene una colección de artículos de futbol como: Camisolas, zapatos y balones.

Foto: Facebook Museo del Botín

Este cuarto tiene la particularidad de estar tapizado con gramilla sintética. Surgió hace unos años gracias a su progenitora, de nombre Olga, quien ya no quería tener todas esas cosas en su hogar.

“Cuando me fui a vivir solo a la casa de mi abuela, la remodelé. En un inicio eran tres habitaciones pero después dejé solo una que transformé toda en museo”, mencionó.

“No tengo idea de cuánta plata hay invertida ahí, pero más que eso, es un valor sentimental. Solo gasté dinero en unos fieros para colocar una estantería y el césped sintético, de ahí nada”, aseguró.

Foto: Douglas Suruy

El museo tiene de estar activo unos cuatro o cinco años, sin embargo, no está abierto al público. Solo llegan amigos del jugador y periodistas que quieren conocerlo (el museo) para hacer una entrevista o algo similar.

Camisetas de colección

Según lo expresado por Mingorance, tiene un sinfín de camisolas que han sido regaladas por jugadores argentinos y algunos guatemaltecos.

Dentro de estas camisetas se pueden mencionar las de:

Pablo Ledezma (Boca Juniors)

Christian Cellay (Estudiantes)

Joel Amoroso (Belgrano de Córdoba)

Mauricio Piersimone (Arsenal de Sarandí)

Luis Rueda (Olimpo)

Una de River Plate, autografiada por: Marcelo Gallardo, Maxi López, Leonardo Astrada, Javier Mascherano, Germán Lux, Marcelo Salas, entre otros.

Claudio Albizuris (utilizada en el último partido que jugó con Municipal)

Carlos Gallardo (selección nacional de Guatemala)

Foto: Museo del Botín

Además de varias que son retro (antiguas) del año 40.

Los zapatos de Martín

“Chicho”, como también se le conoce al futbolista nacido en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, Argentina, contó una anécdota sobre cómo consiguió la zapatos de uno de los máximos ídolos en la historia de Boca Juniors, Martín Palermo.

“Me contactó una persona a través de Twitter. Cuando vi su museo me di cuenta que era el único de marketing deportivo en el mundo ( Museo Top = Templo de Otro Partido) propiedad de Claudio Destefano, un importante periodista acá en Argentina. Es un crack, tiene unas 6 mil camisetas de futbol; los zapatos de Usain Bolt; un casco de Michael Schumacher; ropa de Maradona, camisetas de Messi y más.

Foto: Museo del Botín

Se contactó conmigo para ver si era verdad lo de mi museo porque él viaja por todo el mundo y nunca había visto algo así; me invitó al suyo, cuando llegué empecé a ver todo lo que tiene y me volví loco. Yo le había llevado de regalo varios zapatos de futbol que tenía repetidos. Me comentó que poseía toda la colección de los Fulvence, una marca de zapatos argentinos, pero le faltaban varios y justamente eran los que yo le regalé.

Entonces me dio un regalo muy especial. Los botines de Palermo autografiados por él; además, los del “Pato” Abbondanzieri y los del “Mono” Navarro Montoya”, indicó.

Pablo comentó que han habido coleccionistas, aficionados de Boca, que le pidieron ponerle precio a los zapatos del “Loco” (Palermo) y así negociar. Son marca puma, color amarillo y azul, de edición limitada.