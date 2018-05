Neymar envía emotiva carta a niña que murió a manos de un violador

Un caso que conmocionó a Francia tocó fuertemente el corazón de la estrella del PSG, Neymar, quien envió una carta a una pequeña que fue asesinada por un violador. Esto le escribió.

Neymar usó su puño y letra para dirigirse a la familia y fue la hermana de la pequeña, la que publicó la imagen del texto que escribió el jugador brasileño.

"Neymar enviou uma carta com uma mensagem de conforto à família de Angélique Six, jovem francesa de 13 anos assassinada no dia 25 de abril deste ano" pic.twitter.com/uEjr01gVjR

— McGarrett (@NeymarUAI) May 18, 2018