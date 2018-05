Neymar confunde a los aficionados con un nuevo mensaje y una foto que dice mucho

El delantero brasileño generó controversia entre sus seguidores, pues tras los fuertes rumores de su posible llegada al Real Madrid, hizo una publicación que causó confusión.

Y es que el delantero publicó en sus redes sociales, una imagen en la que luce la camiseta del PSG de la temporada 2018-2019 y afirmó querer continuar, contradiciendo los rumores de su inminente fichaje con el Madrid.

"Orgulloso de usar la nueva camiseta y continuar dando alegría a todos", se puede leer en inglés y en portugués en el tuit ilustrado con una foto suya vistiendo la camiseta, cuando el jugador más caro de la historia (222 millones de euros del FC Barcelona al PSG la última temporada) es objeto de incesantes rumores de traspaso.

Proud to wear the new jersey and to continue giving you joy

Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos 🙏 #ICICESTPARIS 🤙 @PSG_inside @nikefootball pic.twitter.com/EPZd5DiKXh

— Neymar Jr (@neymarjr) May 12, 2018