Portilla confía de nuevo en Willy

Después de los malos resultados que ha tenido Comunicaciones en el presente Torneo Clausura, le haya costado el puesto al técnico costarricense Ronald González, sustituto no tardó en llegar.

Nuevamente la directiva crema encabezada por su presidente, el mexicano Pedro Portilla, confío en darle la responsabilidad al uruguayo William Fernando Coito Olivera el técnico que le dio los últimos dos títulos a los cremas.

Willy dirigirá el resto del torneo y depende de los resultados que tenga se confirme su continuidad.

HAY CAPACIDAD

El técnico uruguayo que dirigía al equipo de Comunicaciones B en la Primera División, asumió de nuevo el reto porque confía en el material humano con el que cuenta el equipo.

El estratega se hará acompañar del argentino Jorge Miguel Sumich como su asistente, el guatemalteco Leopoldo Posada será el preparador físico y el argentino Pablo Valente continuará como preparador de porteros.

PRUEBAS DE FUEGO

Para Coito no hay tiempo que perder ya que se le vienen cuatro compromisos serios y muy difíciles. Primero el sábado recibirá a Xelajú MC, posteriomente cerrará la primera vuelta visitando a Guastatoya y en el inicio de la segunda vuelta, visitará al campeón Antigua GFC y una jornada después se medirá a Municipal en clásico 302.

“Son partidos muy importantes y muy lindos, si aún fuera jugador me encartaría estar en ellos. Son cuatro partidos difíciles pero eso no me quita el sueño, al contrario eso me motiva. Hay buenos jugadores y me comprometo a trabajar y a buscar a que Comunicaciones regrese a ser a un protagonista, de ahora en adelante veremos hacia delante nada más”, comentó.