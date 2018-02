FOTOS. Las sexys porristas del Super Bowl a las que no se resistió ni Donald Trump

Además del espectáculo deportivo y artístico que presenta el Super Bowl, otro de los atractivos son las bellas porristas, a las que ni el presidente Donald Trump pudo resistirse.

The real champions of the #SuperBowl are the cheerleaders out in short shorts when it's -5° pic.twitter.com/7zuRpnuupu

Esta vez el Super Tazón enfrenta a los Patriotas de Nueva Inglaterra y a las Águilas de Philadelphia, reviviendo el partido de 2005, en el que los Pats resultaron vencedores con un marcador de 24-21.

Y es que a pesar del intenso frío, pues en Minnesota se sufren de temperaturas de hasta -21 grados centígrados, las sexys cheerleaders enloquecen a los espectadores con sus sensuales movimientos. Pero no solo son una cara bonita, todas tienen carreras universitarias y algunas cuentan con doctorados.

El Super Bowl se lleva a cabo en el US. Bank Stadium de Minneapolis, recinto que tiene capacidad para 66 mil 655 espectadores, por lo que las chicas deben lucirse, además, porque reciben un incentivo económico, ganan entre 75 y 100 dólares por partido, aunque para este evento, seguramente reciben más.

Tan esperado es el espectáculo que muchos compran su entrada antes del inicio de la temporada, sin importar quiénes llegarán a la final, y eso que los boletos no son nada accesibles.

Los precios oscilan entre 950 y 5,000 dólares, mientras que en la reventa alcanzan regularmente los 5,739 dólares sin embargo, para este Super Bowl, los boletos han llegado a costar 22 mil dólares. Esto, para dar una idea de todo lo que mueve este evento en los Estados Unidos.

WATCH: President Trump and the First Lady visit with college cheerleaders and a college band outside of the president's golf course in south Florida ahead of the #SuperBowl. pic.twitter.com/hlmUdeZrej

— NBC News (@NBCNews) February 4, 2018