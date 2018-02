VIDEO. Eagles y Patriots se enfrentaron en el Super Bowl 52

Un gran partido disputaron los Eagles de Filadelfia frente a los Patriots de Nueva Inglaterra el domingo 4 de febrero, ante las miradas de televidentes de todo el mundo, ya que el Super Bowl es uno de los eventos deportivos con mayor audiencia.

Los Patriotas lograron avanzar a la máxima fiesta de la NFL como la mejor franquicia de la AFC, con mar de 13-3 y tras vencer a los Titans de Tennessee en la postemporada con un marcador final de 35-14 en la ronda Divisional, después a los Jaguars de Jacksonville por 24-20 en la Final de Conferencia.

Por su parte, los aguerridos Eagles quedaron como mejor franquicia de la AFC con marca de 13-3, logrando vencer a los Falcons de Atlantas en la postemporada por 15-10 en la ronda divisional, luego derrotaron a los Vikings de Minnesota 38-7 en la Final de Conferencia.

Los Eagles consiguieron abrir el marcador por medio del gol de campo, luego de que Jake Elliot ejecutara la patada de manera correcta y con ello los de Filadelfia lograron la ventaja de 3-0 ante los Patriotas.

Por su parte, los "Pats" consiguieron el empate por la misma vía que sus rivales. Gostkowski consiguió anotar con gol de campo y con ello el partido se empató 3 a 3.

Luego de un gran pase de Nick Foles de cerca de 34 yardas, Alshon Jeffrey realizó una atrapada espectacular con ambas manos, dándose la vuelta, y con un contrincante obstruyendo, lo cual hizo que la anotación de los Eagles fuera más vistosa.

What a throw. WHAT A CATCH.

Legarrette Blount corrió más de 30 yardas para conseguir la segunda anotación de su equipo y con ello colocar el partido 15 a 3.

A ras del campo, así se vio la anotación de Blount.

Los Patriots lograron descontar por medio de gol de campo de Gostkowski, poniendo el marcador 6-15 ante los de Filadelfia.

Luego de un largo pase de más de 25 yardas por parte de Tom Brady hacia James White, los Patriots consiguen descontar 12 a 15.

Gracias a una gran jugada de engaño con pase de Burton al Quarterback Nick Foles, los Eagles nuevamente se pusieron arriba en el marcador por 22-12.

In the @superbowl .

Los Patriotas lograron descontar mediante la combinación Brady – Gronkowski, y el marcador se puso 19-22 frente a los Eagles. El mariscal de campo de los de New England conectó correctamente con el receptor, mediante un fuerte disparo.

We have a @RobGronkowski TOUCHDOWN.

You know what that means… GRONK SPIKE. #SBLII #NotDone pic.twitter.com/YtRn2DlfY6

— NFL (@NFL) February 5, 2018