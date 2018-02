FOTOS. Shakira y Piqué celebran felices su cumpleaños a pesar de las dificultades

La celebración de cumpleaños de una de las parejas más famosas en el ámbito artístico y deportivo, llega en medio de dificultades; sin embargo, decidieron soplar las velas juntos. Shakira cumplió 41, Piqué, 10 años menos.

La pareja ha afrontando un año lleno de rumores de separación por supuestas infidelidades del futbolista, a lo que además se sumó la enfermedad de Shakira y después sus problemas fiscales.

Shakira and her boyfriend Gerard leaving in their vehicle from their home in Barcelona last night on the way to their Birthday party!

¡Shakira y su novio Piqué saliendo de su casa en Barcelona camino hacia su fiesta de cumpleaños! pic.twitter.com/s1ODDtTf1n

— Shakira Colombia Team (@ShakColTeam) February 3, 2018