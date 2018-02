Paolo Guerrero se guarda un "as" bajo la manga para el Mundial Rusia 2018

Paolo Guerrero que fue castigado por la FIFA y que cumple una sanción de seis meses por dopaje, anunció este jueves que se guarda un "as" bajo la manga para el Mundial Rusia 2018.

El delantero reveló que para poder disputar la Copa del Mundo con la selección inca, tiene preparado un plan de entrenamientos en Argentina.

"Mi plan es prepararme bien y estar en óptimas condiciones para el Mundial. Me ha tocado hacer un gran trabajo y voy a viajar allá (Argentina) para hacerlo sin ninguna distracción", dijo Guerrero a la prensa internacional.

"Como conversé con el profesor Gareca, él no cree que me vaya a faltar fútbol. Él quiere, y me pidió, es que me prepare bien físicamente y psicológicamente", explicó el delantero del club brasileño Flamengo.