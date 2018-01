Los tres aspectos que pedirán a FIFA se respeten sobre el futbol nacional

“Los estatutos que avalamos tienen un conflicto con nuestra ley nacional. Nos sujetamos a la norma (de FIFA) pero tenemos legislaciones”, le dijo a Publinews, el presidente de la Fedefut, quien explicó las consideraciones que enviarán a la FIFA para que sea levantada la suspensión y así evitar caer en medidas extremas.

Jorge Mario Véliz dijo que la CDAG ya les devolvió los nuevos estatutos que FIFA exigió fueran aprobados sin cambios, para que sea levantado el castigo que pesa sobre la Fedefut desde el 28 de octubre de 2016.

Sin embargo, explicó que la CDAG no está de acuerdo con algunas de las exigencias de FIFA, y lejos de dar su aprobación total, hizo varias observaciones que pueden no gustar al máximo rector del futbol mundial.

¿Difieren mucho las observaciones que hizo CDAG con lo que pide FIFA?

La versión que presentaremos a FIFA contiene el 100% de la norma que FIFA requiere, pero con la adhesión de tres grandes elementos que tienen rango constitucional y que no podemos soslayar de ninguna forma.

¿Cuáles son eso elementos?

“Primero, la materia de la fiscalización a través de la Contraloría General de Cuentas (FIFA no quiere la intervención del estado) sin ella que no hay forma de que se avale la administración de los recursos del estado.

El otro es el disciplinario, (FIFA ordenó la disolución del Tribunal de Honor). Estamos indicándole a FIFA que está confundiendo las cosas, porque la materia disciplinaria producida por el futbolista y su relación con sus clubes, así como toda actividad futbolística, está en el carril de FIFA. Sin embargo, el Tribunal de Honor en Guatemala está para sancionar a los dirigentes deportivos que cometan faltas, es un régimen disciplinario interno, algo que FIFA no tiene.

Pero la manzana de la discordia es la materia electoral. FIFA exige tener el control electoral, pero acá tenemos leyes nacionales del deporte federado que establecen que nos debemos de sujetar al tribunal electoral del deporte federado (Tedefe), ese es el único órgano facultado para realizar procesos electorales.

¿Y entonces qué solución plantea la CDAG?

La opinión de CDAG es de que se instaure la comisión electoral que FIFA requiere, pero que su competencia sea para desarrollar procesos electorales internos. Somos 45 miembros y la FIFA requiere que se suba a 75 el número, a lo que no nos oponemos, pero la recomendación es que esos 75 miembros sean sujetos a procesos eleccionarios internos, bajo la dirección de dicha comisión.

La FIFA además quiere que se instauren 11 comisiones técnico deportivas con 7 miembros cada una, 77 personas nombradas por el presidente, y lo que la CDAG recomienda, es que los integrantes de esas comisiones sean puestas a elecciones, no nombradas a dedo.

¿Y acerca de ampliar de 5 a 9 los miembros del Comité Ejecutivo de la Fedefut?

La observación es que se respete la elección de esos 5 miembros a través del Tedefe y que coexistan 4 miembros más, elegidos de otra forma.

¿Cuándo conocerá la asamblea los cambios que sugiere la CDAG?

El 10 de febrero, y esperamos que los cambios sean aprobados. Luego, entre el 12 y el 14 de febrero esperamos enviarlo de vuelta a la CDAG para que se convierta en un acuerdo y remitirlo de inmediato a la FIFA.

Pero la FIFA fue clara en decir que no quería cambios en los nuevos estatutos, ¿cree que estará de acuerdo con estas observaciones?

Existe la posibilidad de un rechazo total, un rechazo a medias con algunas condiciones o una aceptación. Como veo el panorama, me inclino a la aceptación, porque llevaremos la información correcta directamente a FIFA. Y si en otros países las normas son amigables, no creo que Guatemala sea la excepción. Cuando ellos los revisen, se darán cuenta de que todo lo que exigen está puesto, adicionado, lo que nosotros necesitamos como guatemaltecos, prevalezca.

¿Si FIFA rechaza las observaciones existe la posibilidad de la desafiliación?

Nos exponemos a un ‘no’, pero entonces someteríamos a consideración de la asamblea, separarnos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Es lo que deberíamos de hacer después de primero cumplir con la ley. Si no se puede porque nuestro jerarca internacional no quiere, entonces nos separamos de nuestra ley y nos convertimos en una sociedad anónima.

¿Y esto qué implicaría?

Sería nuestra salida en busca de que tengamos participación internacional, pero sería una entidad dedicada al futbol profesional orientada a la competencia internacional, y no estaría obligada a contribuir con el desarrollo del futbol en Guatemala, algo a lo que sí está obligada la Fedefut. Sin embargo esperamos que este sea un plan ‘Z’, no queremos llegar a esto porque si a lo largo de la historia no hemos podido llegar a un mundial, ¿cómo sería empezar de nuevo desde cero?.

¿Cómo presidente de Fedefut está de acuerdo con las observaciones de CDAG?

Creo que este dictamen nos da la oportunidad de indicarle a FIFA que aceptamos el 100% de sus disposiciones, pero estamos pidiendo que estos tres grandes elementos se respeten. Como guatemalteco quiero que me cuenten el dinero que gasto, me sujeto a un procedimiento disciplinario si cometo faltas y quiero ser electo como dice mi ley.

¿Si FIFA no acepta estas observaciones en las próximas semanas, se perdería la eliminatoria rumbo a Catar 2022?

En teoría sí porque la condición está sujeta a su cumplimiento. Por eso esperamos que si no es una aceptación total, por lo menos no sea un rechazo, como está Honduras actualmente, ellos están en la implementación de las comisiones pero tienen dinero y participación, si a ellos se los permiten no veo por qué no a nosotros.