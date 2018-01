El Arsenal se deshace de una de sus estrellas ante la llegada de Aubameyang

El francés Olivier Giroud le dice adiós al Arsenal. Perjudicado por la reciente llegada del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, flamante fichaje invernal de los “Gunners”, el ariete galo ha decidido abandonar la disciplina del cuadro londinense para fichar por el Chelsea.

En el Arsenal desde el 2012, Giroud buscaba un equipo que le diera más minutos de juego para asegurarse una plaza en la lista de Didier Deschamps para disputar el Mundial de Rusia 2018, y parece que lo encontró en la propia Premier League.

Chelsea Football Club has today completed the signing of Olivier Giroud from Arsenal.

Full story 👉 https://t.co/XDqSwzsZmO#GiroudIsBlue pic.twitter.com/5d1sRuBNrB

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 31, 2018