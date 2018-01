¡Revive los momentos más emocionantes del Royal Rumble 2018!

El Wells Fargo Center, de Filadelfia, se convirtió el fin de semana en el escenario del esperado Royal Rumble 2018, el PPV de la WWE que abrió oficialmente el camino hacia a Wrestlemania 34.

Lee también: VIDEO. El Undertaker regresa en el aniversario de RAW y deja un enigmático mensaje

El evento fue una montaña rusa de emociones y dejó varias estampas que serán recordadas por el público durante mucho tiempo. Luchas espectaculares, apariciones especiales, un debut inesperado y la primera Batalla Real femenina marcaron el show del domingo.

El kick-off estuvo a cargo de los pesos Crucero (Kalisto, Gran Metalik y Lince Dorado contra Drew Gulak, Jack Gallagher y TJP) y de las parejas de The Club y The Revival.

Posteriormente, el campeón de los Estados Unidos, Bobby Roode, defendió con éxito su cinturón ante Mojo Rawley, en una lucha que pareció calentar los motores para los combates principales.

AJ Styles se subió luego al ring para su pelea en desventaja contra Kevin Owens y Sami Zayn, un cruce interesante que terminó con victoria para el campeón de la WWE.

Y entonces llegó la Batalla Real masculina. La abrieron Finn Bálor, uno de los favoritos, y Rusev, y poco a poco fueron ingresando los 30 hombres hasta que el cuadrilátero quedó abarrotado.

Golpes, patadas y llaves especiales hicieron brillar el encuentro. La aparición de The Hurricane y el regreso de Rey Misterio provocaron, además, los gritos de público, hasta que finalmente quedaron solo cuatro: Bálor, John Cena, Roman Reigns y Shinsuke Nakamura. Finalmente, fue el japonés quien se quedó con la victoria, eliminando a un Reigns después de aplicarle su característico “Kinshasa”.

Luego llegó el momento del enfrentamiento por el título Universal, que midió a tres monstruos: Brock Lesnar, Kane y Braun Strowman. Combate corto, en comparación al resto, pero brutal de principio a fin. Mesas rotas, silletazos y un “F5” letal le permitieron a Lesnar retener el campeonato.

Pero el cartel de evento principal estaba reservado para la Batalla Real femenina. Había muchos espacios vacíos y no suficientes mujeres en el roster para llegar a las 30 participantes, por lo que se sabía que muchas leyendas regresarían para luchar. Lita, Michelle McCool, Kelly Kelly, Torrie Wilson, Beth Phoenix y Trish Stratus sacaron a relucir la calidad de la vieja escuela para enfrentar a nuevas estrellas como Sasha Banks, Becky Lynch y Bayley. También se lució la campeona de NXT, Ember Moon, pero la victoria fue para la prometedora Asuka, quien se unió a Nakamura como la dupla nipona vencedora del Rumble.

Y por si fuera poco, una vez finalizado el combate, un nombre inesperado apareció en las pantallas gigantes del Wells Fargo Center: Ronda Rousey, otrora campeona de la UFC y ahora flamante fichaje de la WWE, caminó hacia el ring y señaló el rótulo de Wrestlemania, en señal de advertencia para las superestrellas femeninas de ambas marcas.

Rousey, de 30 años, firmó un contrato a tiempo completo con la empresa de Vince McMahon, por lo que podrá vérsele con regularidad en los programas de la WWE.

Lee también: VIDEO. ¡Así fue el sorpresivo debut de Ronda Rousey en la WWE!

UFC's Ronda Rousey has signed a full-time contract with WWE, according to ESPN’s Ramona Shelburne. pic.twitter.com/ZeGZeSnwHZ — SportsCenter (@SportsCenter) January 29, 2018

Otras luchas destacadas fueron las defensas titulares de los campeones en pareja de las dos marcas. Por SmackDown Live!, The Usos defendieron con éxito ante Chad Gable y Shelton Benjamin, mientras que por RAW, Seth Rollins y Jason Jordan sucumbieron ante The Bar (Sheamus y Cesaro), cediendo los cinturones.