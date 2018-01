VIDEO. El Undertaker regresa en el aniversario de RAW y deja un enigmático mensaje

Sonaron las campanas de ultratumba, pero esta vez las luces no se apagaron. La fanaticada estalló en gritos y aplausos mientras el Undertaker se abría paso hacia el ring.

Tras varios meses de ausencia, el "Enterrador" volvió a decir "presente" en un episodio de RAW para celebrar los 25 años del programa, en una noche llena de nostalgia que reunió a muchas de las superestrellas que a lo largo de estas dos décadas y media han formado parte de la empresa de Vince McMahon.

Haciendo honor a la clásica entrada que utilizaba en los años 90, el Undertaker reapareció en el Manhattan Center y, con micrófono en mano, pronunció un discurso que dejó helados a todos los presentes.

TODO UN CLÁSICO! #Undertaker llegar al lugar que lo vio nacer en #RAW25.

Le echabas de menos desde @WrestleMania? #WWExFOX pic.twitter.com/bQsCvfbMZp — WWE Español (@wweespanol) January 23, 2018

"La masacre comenzó en este suelo sagrado del mal hace 25 años. He tomado leyendas, las he arrancado de sus pedestales y las he enterrado en la fría y oscura tierra. Stone Cold respondió ante el Enterrador; Mick Foley respondió ante el Enterrador; incluso mi propia sangre, Kane, tuvo que responder ante el Enterrador. Todos lo intentaron y todos fallaron", dijo el "Hombre Muerto".

"Y ahora, en este suelo sagrado, yo declaro, por todos esos que han caído, que es verdaderamente la hora de que… ¡DESCANSEN EN PAZ!", sentenció.

El enigmático mensaje del luchador, sin embargo, sembró dudas entre los fanáticos, incluso entre los comentaristas del programa, a quienes no les quedó claro qué quiso decir exactamente el Undertaker.

"¿Fue esa una advertencia? (…) No sé exactamente cómo interpretar eso. Fue aterrador, eso sí", dijeron Jim Ross y Jerry "El Rey" Lawler.

Desde que fuera derrotado por Roman Reigns en el evento estelar de Wrestlemania 33, en marzo del año pasado, se ha especulado con el retiro del Undertaker, pero la afición sigue rogando por una última y épica lucha que ponga fin a su histórica carrera.

¿Habrá sido este un mensaje de despedida o un anuncio de un regreso inminente a los cuadriláteros? ¿Podría ser el Undertaker la entrada sorpresa del Royal Rumble del próximo domingo?

"DX" volvió con todo

Otro de los momentos inolvidables que dejó el show de aniversario de RAW fue el reencuentro del grupo "D-Generation X", liderado por Shawn Michaels y Triple H. A ellos se unieron más tarde los "New Age Outlaws" Billy Gunn y The Road Dogg, X-Pac e incluso el legendario Scott Hall "Razor Ramon".

Y en una emotiva muestra de respeto a la nueva generación de luchadores, la histórica facción pareció hacer un "paso de antorcha" al "Ballor Club", encabezado por Finn Bálor, Luke Gallows y Karl Anderson.