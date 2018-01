Así se expresó Philippe Coutinho de su debut con el Barcelona

Philippe Coutinho hizo su debut con el Barcelona este jueves, luciendo el dorsal que utilizó Javier Mascherano durante siete años y medio, jugador que este jueves dijo "adiós" en el partido ante el Espanyol.

El brasileño tuvo un buen inicio, pues celebró su primera victoria vestido con los colores azulgrana, tras el 2-0 (2-1 en el global) ante el Espanyol, por el juego de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey.

🔊 @Phil_Coutinho : "Salgo de aquí muy contento, emocionado. Me hace muy feliz el recibimiento que he tenido." #CopaBarça pic.twitter.com/loHFKBVzk2

Coutinho, saltó al césped del Camp Nou en el minuto 68 del partido contra el Espanyol, equipo en el que, paradójicamente, Coutinho había jugado como cedido durante seis meses en 2012.

El brasileño salió al campo en sustitución del capitán Andrés Iniesta, en medio de una ensordecedora ovación de los aficionados azulgranas, que después jaleaban prácticamente cada toque de balón de su nuevo fichaje.

"Noche muy especial, vamos Barça, gracias a Dios", escribió Coutinho en su cuenta de Instagram, mientras que tras el partido, expresó: "Salgo de aquí muy contento, emocionado. Me hace feliz el recibimiento que he tenido".

El brasileño, fichado del Liverpool por 160 millones de euros, 40 de ellos en variables, pero que había llegado con un problema en un muslo, recibió el miércoles el alta médica para jugar.

A SEMIS 💪💪💪 Felicitaciones por el debut @Phil_Coutinho y espero a la próxima poder hacer el gol 😂😂😂. GRAN TRABAJO EQUIPO!!!!!

TO SEMIFINALS💪💪💪 Congratulations for your debut @Phil_Coutinho and I hope to score next time 😂😂😂. GREAT TEAM WORK!!!!! pic.twitter.com/g712KHA5MY

— Luis Suarez (@LuisSuarez9) January 25, 2018