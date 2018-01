“¡Usted no merece caminar fuera de una prisión nunca más!”, Larry Nassar es sentenciado

Después de un fuerte discurso en el que mostró su indignación, la jueza a cargo del caso de abuso sexual emitió sentencia contra Larry Nassar, por haber abusado de más de 100 gimnastas durante más de 20 años cuando fungía como médico de la Federación de Gimnasia en Estados Unidos.

Lágrimas, abrazos y aplausos llenaron la sala del pequeño juzgado de la ciudad de Lansing, Michigan, en donde se llevó a cabo el juicio, lugar en el que además desfilaron decenas de víctimas, que dieron su testimonio para que Nassar no saliera de prisión jamás.

La repugnante forma en que Nassar abusó de más de 100 gimnastas en EE. UU. https://t.co/8GC5z417Dn pic.twitter.com/uvsPbI3PZu — Reina Damián (@RDamian_PN) January 20, 2018

Así, la jueza se mostró muy satisfecha cuando le dijo a Nassar que lo sentenciaba a una pena de 40 a 175 años de prisión.

“¡Usted no merece caminar fuera de una prisión nunca más! Usted sabía que tenía un problema desde joven, pudo haberse alejado de la tentación, pero no lo hizo, pudo haber ido a cualquier lugar para ser tratado. Usted debió haber detenido al depredador sexual que lleva dentro. Usted no puede devolverle la inocencia a una niña ni la vida a un padre”, fue parte del fuerte y conmovedor discurso de la jueza Rosemarie Aquilina.

Te recordamos cuál es el caso de Larry Nassar. Hablan algunas de las víctimas del ex médico del equipo de gimnasia de EEUU. pic.twitter.com/R3ENBKfrk2 — AJ+ Español (@ajplusespanol) January 24, 2018

Pide disculpas

Minutos antes, Larry Nassar pidió disculpas por la destrucción emocional de sus víctimas. “Lo que siento empalidece en comparación con el dolor, trauma y destrucción emocional que tods ustedes están sintiendo. No hay palabras para describir la profundidad y la amplitud de cuánto lamento lo que ha ocurrido”, dijo.













Gimnastas brillantes, campeonas mundiales y medallistas olímpicas como Simone Biles, Aly Raisman, Alexis Moore, McKayla Maroney, Gaby Douglas, fueron víctimas de este depredador sexual.

El año pasado Nassar fue condenado a 60 años de prisión por posesión de pornografía infantil, sumado a ellos, la sentencia de 175 años emitida este miércoles.