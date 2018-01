Exgimnastas testifican en conmovedor juicio contra Larry Nassar por abuso sexual

Varias víctimas de abuso sexual de Larry Nassar testificaron este martes en un impactante juicio que podría llevar al exmédico del equipo de gimnasia estadounidense a la cárcel de por vida.

Cabizbajo y sujetándose la cabeza con sus manos, Nassar escuchó los testimonios de sus víctimas. Algunas quisieron hacerlo en persona mientras que otras lo hicieron anónimamente.

Foto: AFP

Nassar "me robó la inocencia, la privacidad, la seguridad y la confianza", explicó en la corte la exgimnasta Jade Capua. Los abusos fueron "una experiencia que me cambió la vida, que me robó la inocencia demasiado joven".

Otras de las gimnastas que sufrió abusos por parte de Nassar, Alexis Moore, aseguró que el médico "traicionó mi confianza, se aprovechó de mi juventud y abusó de mí cientos de veces. ¿Está usted arrepentido por sus acciones y por todas las vidas que cambió para siempre?", expresó, dirigiéndose directamente a Nassar.

Foto: AFP

Según la oficina del Fiscal General de Michigan, se espera que 88 mujeres y niñas testifiquen durante el juicio.

Tras el testimonio de Biles

La vista, que podría durar varios días, tuvo lugar un día después de que la estrella de la gimnasia Simone Biles revelara que estaba entre las víctimas de Nassar. Las compañeras de equipo de Biles, Aly Raisman, McKayla Maroney y Gabby Douglas también están en la lista de mujeres abusadas por Nassar.

Foto: AFP

El médico fue condenado a 60 años de prisión en diciembre por cargos de pornografía infantil pero podría ser sentenciado a cadena perpetua por los cargos por abuso sexual, de los que ya se ha declarado culpable.

Nassar fue acusado de abusar de más de 100 atletas durante más de tres décadas, cuando trabajaba como médico del equipo estadounidense de gimnasia y en la Universidad de Michigan.