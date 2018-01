El campeón Antigua GFC ya piensa en su próximo rival

El triunfo ante Comunicaciones en la primera fecha ya es pasado para el campeón Antigua GFC y ahora se enfoca en el estreno de su título ante su afición contra Siquinalá.

COMPLICADO

El mexicano está consciente de la dificultad del Torneo Clausura, y de que son el rival a vencer.

“Este torneo es el más difícil, ya que no solo está en pelea el título, sino por por no descender. El domingo ya nos toca enfrentar a uno de los que pelea por quedarse, pero estaremos en casa y no queremos fallarle a nuestra afición”, comentó.