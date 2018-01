VIDEO. Así fueron los regresos más esperados en el Abierto de Australia

La segunda jornada del Abierto de Australia estuvo marcada este martes por los regresos de Novak Djokovic y Stan Wawrinka tras varios meses sin competir por lesión, y por la vuelta a Melbourne, de Maria Sharapova, dos años después de su control positivo.

Además también sellaron su pase para la segunda ronda el suizo Roger Federer, vigente campeón y segundo favorito, y la española Garbiñe Muguruza, tercera cabeza de serie.

"When I'm on the court playing an official match… I just try to focus on what's happening in the present moment on the court and how I can win the game of tennis." – @DjokerNole #AusOpen pic.twitter.com/LStXu0lRQN — #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2018

Tras medio año fuera para curar una lesión el codo, "Djoko" se impuso con claridad al estadounidense Donald Young (63º), por 6-1, 6-2 y 6-4.

El seis veces ganador del trofeo no pareció sufrir mucho el martes en su partido contra Young. Ahora jugará ante el francés Gael Monfils, 39 del mundo, en un duelo de altura de segunda ronda.

Stan steps up! Back for his first match in six months, the #9️⃣ seed prevails in four sets. #AusOpen pic.twitter.com/BhyARJj1j5 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2018

Federer, sin contemplaciones

Wawrinka, octavo mundial y que ganó el primer Grand Slam del año en 2014, también volvió con una sonrisa tras medio año de baja, aunque se dejó un set ante el lituano Ricardas Berankis (136); 6-3, 6-4, 2-6 y 7-6 (7/2).

También fue un día especial para Sharapova, ex número 1 mundial, que venció a la alemana Tatjana Maria, en dos sets (6-1 y 6-4), en su primer Abierto de Australia tras su suspensión de 15 meses por dopaje.

"Tengo escalofríos. Han pasado un par de años y quería que esto fuese realmente significativo para mí. Pero sabemos que esto solo va a ponerse más duro", señaló la rusa, que dio positivo en el Abierto de Australia 2015.

Entre las estrellas que saltaron a la pista este martes, Federer pasó por encima del esloveno Aljaz Bedene; 6-3, 6-4 y 6-3, en una hora y 40 minutos.

The defending champion is through to the second round!@rogerfederer with his 88th win at the #AusOpen. 👑👑👑 pic.twitter.com/5dWZ4rNRUE — #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2018

Muguruza pelea duro

Muguruza, que llega a Australia con problemas musculares, tuvo que batallar duro para eliminar a la francesa Jessika Ponchet, 256ª mundial y que participó gracias a una invitación. Lo hizo en dos mangas por 6-4 y 6-3.

En uno de los últimos partidos del día Juan Martín Del Potro (N.12) se clasificó al batir a la promesa estadounidense de 19 años Francis Tiafoe; 6-3, 6-4 y 6-3.

*Con información de AFP