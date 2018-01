Venus Williams cae en primera ronda del Abierto de Australia

Venus Williams, de 37 años, perdió en apenas dos horas (6-3, 7-5) ante la suiza Belinda Bencic. El año pasado, la estadounidense había alcanzado la final del torneo australiano ganado por su hermana Serena Williams, que este año no participa tras haber dado a luz a una niña.

Es la primera vez en 20 años que la familia Williams no alcanza la segunda ronda del Abierto de Australia.

"No creo haber hecho un mal partido. Simplemente ella jugó mejor", afirmó la tenista.

First victory over Venus in four attempts is worth a celebration like this!@BelindaBencic = Swiss Miss 2.0#AusOpen pic.twitter.com/E96Nxi8DNp

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2018