El Barcelona dirá adiós a uno de sus jugadores en las próximas horas

Bu dünyadaki en saf sevgi çocuklarınki. İnşallah gerçekten onların hayallerinin kahramanı olabilmişimdir. Ve inşallah onların bu sevgisi, parlayan gözleri bana yarın, bu kutsal formayı 100. kere giyeceğim maçta kuvvet verir, şans getirir…

