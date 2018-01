Almeida: "El futbol se debería de independizar"

Si alguien conoce bien el futbol guatemalteco es el paraguayo Ever Hugo Almeida, quien vino por primera vez al país en 2001 para dirigir a Municipal hasta el 2004.

Posteriormente se hizo cargo de la selección nacional de 2010 a 2012 y recientemente volvió a los rojos para la fase final, donde no pudo conquistar el título 31 tras caer ante Antigua GFC.

En una conversación con el guaraní destacó el mal momento que atraviesa el balompié nacional, lamentando mucho que el futbol guatemalteco esté suspendido por la FIFA y no pueda competir a nivel internacional.

“Estuve hablando con una persona que me contó toda la situación es muy difícil, yo por el tiempo que estuve acá y porque conozco me puedo permitir dar una opinión. Yo creo que deben independizarse, hay que hacer un liga profesional, de repente va a costar un poco al principio, pero es lo que yo veo que hay que hacer.

Almeida insistió que si la Fedefut no logra levantar el castigo, el balompié dejaría de ser profesional y solo serviría como un ente comercial.

Asimismo, dijo estar sorprendido de haber encontrado el futbol nacional tal y cual como el lo dejó hace cinco años que se fue. En resumen sin ningún progreso.

El técnico paraguayo Ever Hugo Almeida confirmó que no continuará en @Rojos_Municipal independiemente sea o no campeón. pic.twitter.com/wUm0k9YsWj

— Douglas Suruy (@DSuruy_DP) December 12, 2017