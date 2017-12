El United falla y cede el segundo lugar al campeón de la Premier League

El Manchester United no pasó del empate sin goles en casa ante el Southampton y cede la segunda posición en la Premier League a un Chelsea que goleó al Stoke City por 5-0, este sábado en la jornada 21 de la Premier League.

Es el tercer empate consecutivo de un United impotente ofensivamente ante un Southampton que contó con algunas buenas ocasiones para llevarse un botín mayor de Old Trafford, aunque el arquero español David de Gea se encargó de evitarlo.

El equipo de José Mourinho se quedó sin su delantero titular, el belga Romelu Lukaku, evacuado en camilla tras recibir un fuerte golpe en la cabeza a los 10 minutos de juego, y los "Red Devils" parecieron quedarse sin pólvora.

Mourinho, tal como ha hecho últimamente, se quejó también de la falta de acierto de sus jugadores y de la actuación arbitral: "Fallamos ocasiones fáciles y estoy realmente enojado porque deberían habernos pitado un penal".

Full-time: Chelsea 5-0 Stoke City! 🙌

Our final game in 2017 ends with five goals and three points! Rudiger, Drinkwater, Pedro, Willian (pen) and Zappacosta the goalscorers! #CHESTK pic.twitter.com/Sv3oBfeheh

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 30, 2017