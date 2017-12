En Costa Rica aseguran que Hernán Medford ha sido “tentado” por Municipal

Después de no haber obtenido su título 31, Municipal no pudo retener al paraguayo Ever Hugo Almeida, y está en busca de un técnico. En Costa Rica aseguran que Hernán Medford ha sido “tentado” por el equipo rojo.

Debido a la propuesta que le habría hecho el club escarlata al entrenador costarricense, no es segura la continuidad de Medford con el Herediano para el Torneo Clausura 2018, así lo asegura el periódico “La Nación”, de Costa Rica, en su versión digital.

Hernán Medford: "A mí no me vuelven a quitar un campeonato como lo hicieron una vez aquí" Incidencias: https://t.co/qaqa2R8VBF pic.twitter.com/WXmCFkJsoH — Teletica Deportes (@TeleticaTD7) December 14, 2017

Según este medio, Medford habría solicitado a la directiva de Municipal, un tiempo de dos días para hablar con la dirigencia de Herediano sobre su continuidad en el club, pues tiene contrato hasta finales de 2018.

A pesar de que varios medios de ese país, han intentado obtener la versión del gerente del Herediano, Jafet Soto, este no ha contestado a los mensajes.

La Navidad le traería al @csherediano1921 un nuevo DT, ya que Hernán Medford se marcharía a @Rojos_Municipal ; Medford deja un legado de 2 títulos, 2 subtítulos y 5 marcas en CSH.

Estuvo en 1 año, 10 meses en el equipo.@jorge8martinez @Gustavolopezca @TeleticaTD7 @TeleticaRadio — Christian Sandoval (@c_sandovalp) December 25, 2017

“Medford, quien con los florenses suma dos campeonatos, logró imponer un récord de imbatibilidad en el Apertura 2017 con 22 encuentros al hilo sin derrota y además logró sumar 54 puntos, nueva marca en un torneo corto”, cita “La Nación”.

Pero no todo ha sido color rosa para el estratega, pues en la cuadrangular final fracasó al haber perdido la final con el Pérez Zeledón y caer en cinco de los últimos ocho compromisos de la segunda ronda, incluyendo la final ante los generaleños.

#OFICIAL | Hernán Medford deja de ser el DT del Herediano para asumir el cargo en el Municipal de Guatemala. Fuente: Columbia — Fichajes a lo Tico (@FichajesAloTico) December 26, 2017

De ser posible, Medford dirigirá a su segundo equipo en Guatemala, pues antes lo hizo con Xelajú, en dos ocasiones, 2011-2013 y 2015-2016.